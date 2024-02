Isa Pacheco, Fernanda e Helena vão às quartas em Dubai

Nesta quinta-feira (29), a partir das 2h, no horário de Brasília-DF, será a vez das classificatórias do park masculino, com as presenças de Luiz Francisco, Murilo Peres, Pedro Barros, Pedro Carvalho e Pedro Quintas, além do trio da seleção júnior, formado por Dan Sabino, Gui Khury e Kalani Konig. André Mariano e Héricles Fagundes são mais dois nomes do skateboarding nacional nas disputas.

Raicca Ventura confirma lesão no ligamento do joelho

Em postagem no seu perfil nas redes sociais, a brasileira Raicca Ventura, grande nome do país na disputa feminina do Pro Tour de Dubai, confirmou que sofreu uma lesão no ligamento do joelho. "Infelizmente, quatro dias antes de vir pra cá (em Dubai), eu caí e machuquei meu joelho. Foi no ligamento e foi grau 2, mas graças a Deus não rompi, então vai demorar menos pra me curar. Só que, como faz muito pouco tempo que eu meu machuquei, não vou poder correr esse campeonato (Pro Tour). Optei por descansar pra me curar mais rápido", disse a jovem atleta.