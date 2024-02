Fener, de Ana Cristina, avança à semifinal da Champions

O Fenerbahçe está classificado para a semifinal da Champions League de vôlei feminino. Nesta quarta-feira (28), a equipe turca que tem a brasileira Ana Cristina no elenco venceu o Stuttgart por 3 sets a 1 para garantir a classificação. Carol entrou em quadra pelo Savino, mas acabou se despedindo do torneio diante do Eczacibasi.

Após a derrota no tie-break do jogo de ida, o Fenerbahce entrou em quadra para buscar a classificação em casa. Para isso, a equipe turca contou com o reforço de Melissa Vargas, que fez sua estreia na temporada após lesão no ombro. A oposto cubana/turca correspondeu às expectativas e marcou 24 pontos na vitória por 3 sets a 1 (25/15, 25/15, 23/25 e 25/19). A brasileira Ana Cristina entrou no segundo set e marcou um ponto de bloqueio.

Assim como Fenerbahçe, o Savino chegou para o jogo de volta com uma derrota no tie-break no duelo de ida. Para garantir a classificação, a equipe de Carol precisava vencer, podendo perder até uma parcial. Elas chegaram a ter 2 sets a 1 com vantagem no quarto set, mas acabaram cedendo a virada e perderam novamente na quinta parcial (27/25, 20/25, 18/25, 25/22 e 15/12). A sérvia Boskovic foi destaque com 24 pontos para o Eczacibasi. A central brasileira também se destacou com 13 pontos, sendo seis deles de bloqueio.