A 6 meses dos Jogos Paralímpicos, o Brasil tem mais de 100 atletas garantidos

A seleção de futebol de cegos se classificou à Paris-2024 graças à medalha de bronze na Copa do Mundo da modalidade, disputada em agosto. O time de goalball masculino, por sua vez, foi campeão mundial em Portugal, em 2022, e também garantiu de maneira antecipada sua presença nas Paralimpíadas.

As vagas do vôlei sentado também vieram com títulos. A seleção feminina venceu o Mundial da modalidade de 2022, disputado na Bósnia, enquanto a equipe masculina foi campeã do Zonal Championship, disputa continental realizada no ano passado, em solo canadense.

Atletas classificados nas disputas individuais

Ainda em 2023, o ciclismo paralímpico brasileiro garantiu duas vagas (uma no masculino e outra no feminino) obtidas a partir do ranking internacional por país. Pelo mesmo critério, o Brasil também poderá levar, até o momento, dois representantes do hipismo. No último mês de agosto, a seleção de canoagem paralímpica obteve suas vagas no Mundial da modalidade, disputado na Alemanha. Ao todo, foram quatro vagas para os Jogos de Paris nas classes VL2 e KL1, no masculino, e VL3 e VL2, no feminino.

Em setembro, a paulista Claudia Santos conquistou a primeira vaga do remo brasileiro ao encerrar a disputa do Mundial de Belgrado, na Sérvia, com a sétima colocação na classe PR1 1xW. Já no taekwondo, o Brasil terminou o ano com cinco vagas, que pertencem ao país e não aos lutadores, por meio do ranking mundial.

Por fim, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) tem a expectativa de convocar cerca de 250 atletas com deficiência para Paris-2024. Na última edição, em Tóquio, foram 235 esportistas. O recorde de participantes brasileiros foi nos Jogos do Rio-2016, ocasião em que contou com 278 atletas em todas as 22 modalidades.