COB cumpre medida e devolve gestão à CBSK em Dubai

O processo de retomada de tutela do skate para a Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK) já começou. Em nota divulgada nesta quarta-feira (28), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou que já tomou medidas e aguarda as últimas definições para devolver a gestão do esporte durante as etapas do Circuito Mundial em Dubai, nos Emirados Árabes.

"O World Skating Tour Dubai, que é a última competição da primeira fase das qualificatórias para os Jogos Olímpicos Paris 2024, está em curso e foi iniciado sob a responsabilidade do COB. Assim, o comitê aguardará o credenciamento do staff da CBSK pelos organizadores do evento para que seus profissionais deixem a competição", diz a nota.

"O COB tem a presença de duas funcionárias da área de Alto Rendimento no evento. Elas têm como atribuição coordenar a equipe técnica composta por cinco pessoas e dar todo o apoio aos atletas brasileiros na competição", informou o comunicado.