Brasil goleia o Panamá e segue 100% na Copa Ouro Feminina

Na última rodada da fase de grupos da Copa Ouro Feminina, nos Estados Unidos, o Brasil goleou o Panamá pelo placar de 5 a 0 e continua com 100% de aproveitamento na competição. No momento, com a vitória, a seleção brasileira está com a melhor campanha geral e pode ser ultrapassada apenas pelo Canadá.

As autoras dos gols da goleada brasileira foram a atacante Geyse (duas vezes), a lateral-esquerda Bia Menezes, a zagueira Rafaelle e a ponta Debinha. O Brasil venceu as três partidas que disputou no torneio e se classificou na liderança do grupo B, seguido pela Colômbia. Após a definição da chave C, onde a equipe canadense poderá passar as brasileiras na tabela (em caso de vitória), a seleção verde-amarela descobrirá o seu adversário no mata-mata da Copa Ouro Feminina.

Sobre a partida

Logo aos quatro minutos, o Brasil já conseguiu abrir o placar. Geyse aproveitou uma bola sobrada na entrada da área e acertou um chutaço para marcar. Mais tarde, aos 10, a centroavante Bia Zaneratto cruzou e a sua xará, a lateral Bia Menezes, cabeceou bem na segunda trave e ampliou.