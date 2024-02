Brasil avança no Mundial de 470 e encaminha vaga olímpica

A liderança da prova é disputada ponto a ponto por duas embarcações do Japão. Tetsuya Isozaki e Yurie Seki somam 10 pontos perdidos, Jeiju Okada e Miho Yoshioka têm um ponto a mais. Logo depois, vem o barco alemão de Simon Diesch e Anna Markfort completando o pódio provisório. 37º lugar Além de Henrique e Isabel, o Brasil contou com outra dupla na fase classificatória do Mundial de 470. Nesta quarta-feira (28), Juliana Duque e Rafael Martins conquistaram a 2ª posição na primeira regata e a 19ª na segunda. Somando aos resultados do dia anterior (24º, 21º e 20º), eles terminaram na 37ª colocação com 60 pontos perdidos e não avançaram para flotilha de ouro.