Thiago Wild avança na chave do ATP 250 de Santiago

Thiago Wild costuma ter bons resultados no Chile e começou bem sua campanha no ATP 250 de Santiago. O paranaense ganhou do argentino Román Andrés Burruchaga por 2 a 0 para avançar às oitavas de final do evento. Quem não teve o mesmo destino foi João Fonseca, que perdeu para o argentino Thiago Tirante e parou na primeira rodada.

Campeão do torneio em 2020, Thiago Wild estreou com vitória no ATP 250 de Santiago. O tenista paranaense venceu Román Andrés Burruchaga por 2 sets a 0 em um duplo 6/4. Com o resultado, Wild avançou para as oitavas de final do evento. Além disso, o tenista também ganhou pontos para entrar pela primeira vez na carreira no top-70 do ranking de simples da ATP.

Em seguida, foi a vez de João Fonseca entrar em ação contra o argentino Thiago Tirante. O jovem brasileiro de 17 anos começou bem na partida, variando suas jogadas para tentar surpreender o adversário. Mas Tirante soube se defender ao longo do jogo e viu João começar a cometer erros na reta final da partida. Dessa forma, o argentino venceu por 7/5 e 7/6 para avançar na chave do ATP 250 de Santiago.