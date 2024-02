Mundial de 470 tem início valendo vagas olímpicas na vela

Começou, nesta terça-feira (27), o Campeonato Mundial da classe 470 da vela, em Palma de Mallorca na Espanha. O torneio irá classificar as melhores duplas de cada continente para os Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil conta com duas embarcações no evento e após o primeiro dia da competição, estaria levando a vaga da América do Sul com Isabel Swan e Henrique Haddad.

Isabel e Henrique começaram o Campeonato Mundial com um 17º lugar na primeira regata. Em seguida, a dupla conseguiu um 12º e um 14º lugar, ficando com um total de 26 pontos perdidos, já considerando um descarte, o que coloca o barco na 33ª colocação. Juliana Duque e Rafael Martins estão em 48º lugar com 41 pontos. Eles ficaram em 24º, 21º e 20º lugar nas regatas desta terça-feira.

Duas duplas do Japão lideram o Campeonato Mundial. Isozaki Tatsuya/Seki Yurie e Yoshida Ai/Yoshida Yugo tês três pontos cada após as regatas iniciais. Os alemães Simon Diesch/Anna Markfort fecham a zona do pódio com quatro pontos.