Minas x Fluminense - Superliga Feminina: onde assistir ao vivo

Vale a terceira posição! Em partida válida pela 18ª rodada da Superliga Feminina, o Gerdau Minas enfrenta o Fluminense, em busca de subir colocações na liga nacional. O confronto acontecerá nesta quarta-feira (28), às 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Além disso, o jogo terá transmissão ao vivo do SporTV, na televisão.

Entre as primeiras colocadas da Superliga, o Minas ocupa o quarto lugar, com uma boa campanha de 12 vitórias e cinco derrotas após 17 rodadas disputadas. Em caso de um novo triunfo, agora sobre o Tricolor Carioca, o time mineiro poderá subir uma posição na tabela, ultrapassando o rival estadual Praia Clube. Além disso, há alguns dias, a equipe de Belo Horizonte se sagrou campeão do Sul-Americano de Clubes, em um torneio que ocorreu na cidade de Bauru.

Diferente do adversário, o Fluminense se encontra na sexta colocação. Até o momento, o clube carioca venceu nove partidas e foi superado em outras oito oportunidades. "O Minas vem de um bom momento, campeão do Sul-Americano, então é certeza de guerra. Mas acho que todo sonho está aí para ser sonhado e realizado. A gente trabalha para isso e tudo pode acontecer em um jogo. Estamos treinando para isso. Sabemos da força da equipe do Minas", afirmou Pietra, ponteira do Tricolor.