Maringá bate São Caetano e retorna ao G8 da Superliga

As últimas rodadas da Superliga Feminina de vôlei prometem emoção na briga pelas vagas nos playoffs. Nesta terça-feira (27), o Unilife Maringá voltou a vencer na competição e retornou ao G8. A equipe do norte do Paraná ganhou do São Caetano por 3 a 0, com parciais de 25/20, 25/13 e 25/21. A líbero Juliana Toro foi o destaque da partida.

Após um bom primeiro turno, Maringá vinha de uma série de oito derrotas seguidas, fazendo com que a equipe saísse da zona dos playoffs na última rodada. O jogo contra São Caetano era então uma oportunidade única para recuperar a moral da equipe e voltar ao G8. E foi exatamente isso que aconteceu. Maringá dominou os três sets da partida, para garantir sua segunda vitória em 2024.

A líbero colombiana Juliana Toro comandou o fundo de quadra do Maringá, sendo eleita a melhor jogadora da partida. "A equipe precisava dessa vitória para respirar, retomar e voltar ao nosso nível de jogo para conquistar mais vitórias", analisou a atleta após ganhar o Troféu Viva Vôlei.