Brasil encerra participação no Pan Juvenil com três medalhas

No encerramento do Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil de esgrima, o Brasil encerrou o última dia do evento sem conquistar nenhum pódio na disputa por equipes. A melhor colocação foi no sabre feminino, onde as esgrimistas brasileiras terminaram no quarto lugar geral. Dessa forma, ao todo, o país levou três medalhas para casa.

As atletas Ana Beatriz Fraga, Isabela Cunha, Isabela Carvalho e Stella Santos foram as representantes do Brasil na disputa. Elas abriram sua campanha vencendo o time de Porto Rico, garantindo a classificação para a semifinal. Porém, na sequência, as brasileiras não conseguiram seguir adiante e se encaminharam para a decisão pela medalha de bronze. Já no duelo decisivo, elas caíram para o México e ficaram na quarta colocação.

Após a derrota do time brasileiro para as mexicanas, o Brasil finalizou sua campanha no Pan Juvenil com três medalhas. No individual, destaque para a jovem Laura Correia, de apenas 16 anos de idade, que foi prata na espada feminina da categoria Cadete. Outra que subiu ao pódio foi Isabela Carvalho, que levou o bronze da disputa do sabre, ao cair na semifinal para a porto-riquenha Gabriela Hwang. Por fim, também no sabre, a equipe masculina acabou com a medalha de prata no torneio por equipes, perdendo a decisão para os Estados Unidos.