Amanda Schott conquista o bronze no Pan-Americano

Brasil no pódio! Na disputa da categoria até 71kg do Pan-Americano de levantamento de peso, na Venezuela, a brasileira Amanda Schott finalizou na terceira posição e conquistou a medalha de bronze, a primeira do país na competição. Ainda nesta terça-feira (27), a compatriota Laura Amaro entra em ação na classe até 81kg a partir das 19h30, no horário de Brasília-DF.

Em uma concorrência de alto nível, Amanda subiu no pódio na prova de arranco, ao atingir o peso de 105kg. No geral, ela não conseguiu competir pela medalha geral da categoria, pois precisou abandonar a disputa do arremesso e terminou sem nenhuma marca obtida no quesito. A atleta brasileira segue na corrida pela vaga olímpica aos Jogos de Paris-2024, ocupando a 11ª posição em um ranking que classifica as 10 primeiras colocadas. Schott ainda estará presente na etapa de Phuket da Copa do Mundo, na Tailândia, que ocorrerá no mês de março.

Grande início e abandono no arremesso

Na sua primeira tentativa no arranco, Amanda realizou uma execução perfeita e concluiu o levantamento de 102kg. Logo depois, ela subiu para a marca de 105 kg e também conseguiu acertar o movimento com perfeição. No entanto, na última oportunidade, a brasileira tentou o peso de 108kg, mas não obteve sucesso. Ela finalizou na terceira posição da prova, atrás da equatoriana Angie Palacios e da cubana Yeniuska Mirabal.