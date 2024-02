Sesc Flamengo x Osasco na Superliga: onde assistir ao vivo

O Maracanãzinho vai tremer nesta terça-feira (27) para o maior clássico do voleibol nacional. Sesc RJ Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde se enfrentam pela 18ª rodada da Superliga Feminina de vôlei. Duas das equipes mais tradicionais do vôlei brasileiro, os times estão na liderança da competição e querem mostrar para seus torcedores que podem voltar a disputar finais e quebrar a atual hegemonia mineira da Superliga. A bola sobe às 21h e o jogo terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Osasco e Sesc Flamengo (anteriormente como Rio de Janeiro ou pelos seus antigos patrocinadores) já fizeram 11 finais da Superliga Feminina. As equipes dominaram o voleibol nacional entre 2002 e 2017, com os dois times se alternando com a taça. Mas desde então, os times de Minas Gearis (Minas e Praia Clube) passaram a dominar a competição. Porém, nesta temporada, a situação mudou com o Osasco e Sesc montando times competitivos para brigar com as equipes mineiras.

Como chegam as equipes

O Sesc Flamengo está em primeiro lugar na classificação da Superliga Feminina. O time de Bernardinho manteve a base do elenco da temporada passada e o grupo está cada vez mais entrosado, fazendo boas atuações em todos os jogos. A levantadora canadense Brie King tem sido um dos destaques da Superliga na posição, comandando o ataque do Sesc.