Seleção brasileira júnior embarca para training camp nos EUA

Quatro jovens talentos da seleção brasileira júnior de saltos ornamentais embarcaram, nesta segunda-feira (26), para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Eles participarão de um treinamento de campo até o próximo sábado, dia 2 de março, visando se preparar para a temporada. Liderado por Rafael Borges, que disputou o Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, o time ainda conta com Gabriel Perdigão, Lucca Silveira e Miguel Cardoso.

"Acreditamos muito no potencial destes quatro atletas, que podem ter um grande futuro nos saltos ornamentais. Eles terão uma semana de treinos nos Estados Unidos, com uma estrutura de ponta à disposição. É uma grande oportunidade para eles se desenvolverem tecnicamente, tendo a chance ainda de treinarem ao lado de outros excelentes atletas", diz o treinador Ricardo Moreira, que terá a companhia de Gabriel Serra no comando da seleção júnior.

Os atletas terão uma série de compromissos ao longo da temporada de 2024, sendo os principais deles a Copa do Mundo de high diving, em Brasília, no mês de outubro, e o Mundial Júnior de saltos ornamentais, no Rio de Janeiro, no mês de novembro. Além disso, eles disputam o Troféu Brasil, também na capital federal, em maio, e a Taça Brasil, em São Paulo, em outubro.