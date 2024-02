João Fonseca no ATP de Santiago: onde ver ao vivo

O tenista carioca João Fonseca irá participar do ATP 250 de Santiago, no Chile. Uma das principais promessas do tênis brasileiro, ele recebeu um convite para participar do torneio que acontece nesta semana no Chile. Vindo de uma boa campanha no Rio Open, João Fonseca irá enfrentar o argentino Thiago Tirante. A partida será a segunda desta terça-feira (27) na quadra principal do evento, prevista para começar não antes das 15h20 (no horário de Brasília). ESPN e Star

João Fonseca tem apenas 17 anos e faz sua primeira temporada completa na elite do tênis mundial. Ele terminou 2023 como líder do ranking mundial juvenil e ainda levou o troféu do US Open na divisão para tenistas até 18 anos. O jovem tenista começou 2024 em grande estilo com boas campanhas em torneios Challenger e chegando nas quartas de final do Rio Open, com direito a duas vitórias contra atletas do top-100 do ranking do ATP. Ganhando mais de 300 posições no ranking no Rio de Janeiro, João Fonseca acabou recebendo um convite para participar do ATP 250 de Santiago.

Com a campanha no Rio Open, João Fonseca foi para a 343ª posição do ranking da ATP. Seu primeiro adversário em Santiago será o argentino Thiago Tirante. Ele é destro e tem 22 anos, estando atualmente na 100ª colocação do ranking de simples. Seu principal título na carreira foi o Challenger de Bogotá, na Colômbia, do ano passado.

Ficha técnica

João Fonseca x Thiago Tirante

ATP 250 de Santiago - 1ª rodada

Local: Quadra Jaime Fillol, Santiago, Chile

Data: Terça-feira, 27/02, às 15h20

Transmissão ao vivo: Star+