Sesc Flamengo x Osasco - Superliga Feminina: onde assistir

Em confronto válido pela 18ª rodada da Superliga Feminina de vôlei, Sesc Flamengo e Osasco/São Cristóvão Saúde, líder e vice-líder do torneio, se enfrentarão pela fase de classificação. A partida ocorrerá nesta terça-feira (27), às 21h, no Ginásio do Maracanãzinho, importante palco do esporte brasileiro. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo do SporTV.

Osasco e Sesc Flamengo (anteriormente como Rio de Janeiro ou pelos seus antigos patrocinadores) já fizeram 11 finais da Superliga Feminina. As equipes dominaram o voleibol nacional entre 2002 e 2017, com os dois times se alternando com a taça. Mas desde então, os times de Minas Gearis (Minas e Praia Clube) passaram a dominar a competição. Porém, nesta temporada, a situação mudou com o Osasco e Sesc montando times competitivos para brigar com as equipes mineiras.

Como chegam os times

Atual líder da liga nacional, o Sesc Flamengo chega para o jogo com uma campanha quase perfeita. Em 17 rodadas, o clube carioca venceu incríveis 16 vezes e sofreu apenas uma derrota. Seu único revés ocorreu em novembro, quando foi superado pelo Gerdau Minas por 3 a 2 (25/17, 23/25, 23/25. 25/17 e 15/9). Além disso, na última vez que entrou em quadra, as rubro-negras derrotaram o São Caetano por 3 a 0 (25/20, 25/11 e 25/18).