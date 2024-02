Filipe Toledo e Rayssa Leal são indicados ao Prêmio Laureus

Dois dos principais atletas do esporte brasileiro, Filipe Toledo e Rayssa Leal foram indicados ao Prêmio Laureus, a maior premiação esportiva do planeta. A edição de 2024 do evento ocorrerá em Madri, na Espanha, no dia 22 de abril.

Filipinho e Rayssa estão entre os seis nomes que irão concorrer ao prêmio de "Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano", referente a temporada de 2023. Ao lado da dupla, estão a surfista estadunidense Caroline Marks, a ciclista britânica Beth Shriever, a velejadora sul-africana Kirsten Neuschäfer e a skatista australiana Arisa Trew. Este é o segundo ano consecutivo que os dois brasileiros estão indicados à esse troféu, que foi vencido pela esquiadora chinesa Eileen Gu em 2022.

Temporada de Filipinho e Rayssa

Na elite do surfe mundial, Filipe Toledo conquistou seu segundo título consecutivo no ano passado, batendo o australiano Ethan Ewing na grande decisão. Ao longo da temporada, ele também venceu as etapas de Sunset Beach, no Havaí, de Jeffreys Bay, na África do Sul e a competição realizada em El Salvador. Já Rayssa Leal, subiu no lugar mais alto do pódio em quatro oportunidades. Ela triunfou no Mundial de Sharjah, no Super Crown da Street League Skateboarding, nos X-Games de Chiba, no Japão, e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Além disso, a jovem maranhense também levou a medalha de prata no Mundial de Tóquio da modalidade, que aconteceu em dezembro.