Brasil x Panamá - Copa Ouro Feminina: onde assistir ao vivo

Encerrando sua participação na fase de grupos da Copa Ouro Feminina, o Brasil irá enfrentar o Panamá pela terceira rodada do torneio. A partida ocorrerá nesta quarta-feira (28), às 00h15 (no horário de Brasília-DF), no Snapdragon Stadium, em San Diego,. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo da ESPN, na televisão, e do Star +, no streaming.

Invicto na Copa Ouro, o Brasil venceu os dois confrontos realizados na competição e já está classificado para o mata-mata. Na sua estreia pelo grupo B, a equipe verde-amarela derrotou Porto Rico pelo placar de 1 a 0, gol marcado pela atacante Gabi Nunes. Logo depois, a seleção brasileira superou a Colômbia também por 1 a 0. A autora do tento da vitória foi a meia Duda Santos, jogadora da Ferroviária.

Por outro lado, o Panamá foi derrotado nas duas primeiras rodadas e se encontra em uma situação complicada no campeonato. No entanto, a equipe ainda possui uma chance de classificação às quartas de final, em caso de vitória sobre o Brasil e uma combinação de resultados. Nos jogos anteriores, as panamenhas perderam por 6 a 0 para a Colômbia e por 2 a 1 para a seleção porto-riquenha.