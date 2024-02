Brasil fica com a prata no sabre por equipes do Pan Juvenil

Mais uma medalha no Rio de Janeiro! Na disputa por equipes do sabre masculino no Pan-Americano Cadete e Juvenil de esgrima, o Brasil terminou com a prata, ao ser superado pelos Estados Unidos na decisão. Entre as mulheres, a equipe brasileira perdeu a luta pelo bronze no florete, contra o Canadá. Agora, com esta conquista, o país possui três pódios no evento, já que Isabela Carvalho e Laura Correia também medalharam no individual.

No início da sua campanha, os esgrimistas Dylan Ykuno, Erico Patto, Matheus Becker e Renato Saliba derrotaram o Peru nas quartas de final e avançaram para a semifinal do torneio. Depois, eles encararam a boa equipe da Venezuela e alcançaram mais uma vitória, o que carimbou a vaga do país na final. No entanto, o Brasil perdeu o confronto para o time estadunidense pelo placar de 45 a 32 e encerrou sua trajetória na segunda posição.

Já no florete feminino, Carolina Brecheret, Gabriella Vianna, Lívia Blurberry e Stella Frias foram as representantes brasileiros no Pan Juvenil. Elas tiveram um ótimo início e repetiram o feito do sabre masculino: superaram o Peru na fase de quartas de final. Na sequência, o Brasil não conseguiu se classificar para a decisão e se encaminhou para a disputa pela medalha de bronze. Por fim, em um duelo muito equilibrado, as brasileiras caíram diante do Canadá, perdendo pelo placar total de 38 a 37.