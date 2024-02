Após seis pódios no Pan, Brasil busca brilhar no Pré-Olímpico

Última chance em maio

Por fim, caso não conquistem as vagas olímpicas no Pré-Olímpico de Acapulco, os atletas brasileiros terão a última seletiva no Pré-Olímpico Mundial, em Istambul, na Turquia, entre os dias 9 e 12 de maio. Lá, três vagas estarão na disputa em cada uma das 18 categorias olímpicas. Primeiro e segundo colocados garantem presença. Já a terceira vaga, é definida após uma disputa direta entre os dois terceiros lugares do evento.