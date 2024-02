Yuri Mansur termina em 8º na Copa do Mundo de Gotemburgo

Na disputa da etapa de Gotemburgo da Copa do Mundo de saltos, na Suécia, o brasileiro Yuri Mansur finalizou a prova na oitava colocação, montado no cavalo Vitiki. O compatriota Carlos Eduardo Ribas, por sua vez, ficou apenas na 32ª posição.

Em boa apresentação, Yuri completou o percurso no tempo de 77s01. Porém, o cavaleiro não seguiu para a rodada de desempate pois cometeu uma falta ao longo do trajeto. Dessa forma, ele fechou no oitavo lugar, já que obteve a melhor marca entre os atletas que não saíram zerados da prova. Mais abaixo, Carlos Eduardo alcançou 73s39 na sua tentativa, mas anotando 16 segundos de falta.

Quem se sagrou campeão da Copa do Mundo foi o holandês Lars Kersten. Ele brilhou no desempate, atingiu o tempo de 35s44 e superou seis cavaleiros para ficar com o título. Logo depois, competindo em casa, os suecos Henrik von Eckermann e Peder Fredricson terminaram nas segunda e terceira colocações, respectivamente.