Yaras terminam em 8º lugar na etapa de Vancouver

O Brasil ficou em oitavo lugar na quarta etapa do Circuito Mundial de rúgbi sevens feminino, em Vancouver, no Canadá. As Yaras, como são chamadas as jogadoras da seleção brasileira da modalidade, caíram nas quartas de final para a França e perderam para a Espanha por 15 a 12 neste domingo (25), no duelo que definiu as posições intermediárias.

Contra a seleção espanhola, a equipe verde-amarela saiu atrás do placar com um try de Marta Cantabrana Gil. No entanto, conseguiu a virada após um try de Thalia Costa com conversão de Luiza Campos. A liderança brasileira durou pouquíssimo tempo, porque Amaia Erbina marcou um try logo na rodada seguinte e pôs a Espanha na frente outra vez, em 10 a 7.

Já na segunda etapa, a Espanha controlou bem a posse de bola e não deixou as Yaras buscarem a reação. A equipe europeia anotou mais um try, com Ingrid Algar, e encaminhou a vitória. O Brasil teve a última posse de bola e construiu uma jogada que culminou em um try de Mariana Nicolau. No entanto, não houve mais tempo suficiente para reação e o jogo acabou 15 a 12.