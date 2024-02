Wanna Brito quebra recorde das Américas no Desafio CPB/CBAT

Outros importantes resultados

Já o paulistano Vinicius Quintino, da classe T72, conseguiu um tempo nos 100m rasos que, em 2023, teria sido o melhor do ano na mesma prova: 16s35. O principal resultado no ano passado foi do britânico Gavin Drisdale, que completou o percurso em 16s66 no Mundial de Paris.

"Graças ao bom trabalho que eu e minha comissão técnica estamos fazendo, consegui uma marca satisfatória. Foi uma semana difícil, com quebra de equipamento e ajustes. Está sendo um começo de ano agitado. Achei minha prova muito boa. Consegui manter um bom desempenho durante os 100m, apesar da saída, que poderia ter sido melhor. Agora, é continuar treinando para chegar bem no Mundial [de Kobe, no Japão]", afirmou o jovem atleta.

A lançadora de dardo baiana Raíssa Machado, da classe F56 (atletas que competem sentados), marcou 23,52m no Desafio CPB/CBAT, acima da sua melhor marca de 2023, que era de 23,42m. O paulista Julio Agripino, da classe T11 (deficiência visual), por sua vez, correu a prova dos 1.500m em 4min06s01, um pouco acima dos 4min04s32 registrados nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago e que lhe garantiram a medalha de ouro. Por fim, a velocista piauiense Antônia Keyla (T20, deficiência intelectual) correu a mesma distância em 4min34s90.

O Desafio CPB/CBAT foi a primeira oportunidade para que os atletas paralímpicos atingissem o índice mínimo estabelecido pelo CPB para participação no Mundial de Kobe, que acontecerá em maio, no Japão. Assim, as próximas duas e últimas chances serão na segunda etapa do torneio, no próximo domingo (3), e mo Circuito Nacional Loterias Caixa de atletismo, nos dias 16 e 17 de março.