São José vence Araguari em três sets na Superliga Masculina

O vice-líder da Superliga Masculina de vôlei conquistou mais uma vitória. Na noite deste domingo (25), o Farma Conde São José venceu o Araguari Vôlei por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/17 e 25/21. Com o resultado, a equipe paulista chega a 15 vitórias na competição, enquanto o time mineiro se mantém na sétima colocação.

O primeiro set da partida foi de domínio total do Farma Conde São José. A equipe paulista mostrou alta efetividade no saque e no bloqueio e não cedeu um ponto se quer para o adversário em erros. Araguari até reagiu no segundo set, aumentando seu aproveitamento no ataque. Mas São José continuou com mais volume de jogo para abrir 2 a 0 no placar. O técnico da equipe mineira fez algumas alterações para tentar reagir no terceiro set, mas não conseguiu evitar a vitória do Farma Conde São José.

Novamente, Douglas Souza e Felipe Roque comandaram o ataque de São José. O campeão olímpico foi o maior pontuador da partida com 13 pontos, enquanto o oposto teve 11 acertos. Quem recebeu o Troféu Viva Vôlei foi o levantador Mateus Brasília que fez uma boa distribuição ao longo do jogo.