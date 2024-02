Rafael Matos torna-se o primeiro brasileiro campeão do Rio Open

É tudo nosso! Depois de dez edições, um brasileiro enfim conseguiu conquistar o título de Rio Open. O feito foi alcançado por Rafael Matos, que triunfou na chave de duplas do ATP 500, jogando ao lado do colombiano Nicolás Barrientos. A parceria superou os austríacos Lucas Miedler/Alexander Erler por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3), na final do torneio, na tarde deste domingo (25).

Vindos de uma grande campanha na semana, Matos e Barrientos fizeram um jogo sólido e também se aproveitaram de muitos erros dos adversários. Eles conseguiram duas quebras seguidas no primeiro set e abriram 5/1 de vantagem. Os austríacos chegaram a devolver um dos breaks e encostaram em 5/4, mas o brasileiro e o colombiano confirmaram seu serviço no décimo game e fecharam a parcial em 6/4.

O roteiro do início do segundo set foi praticamente igual ao do primeiro, com Matos e Barrientos abrindo duas quebras de vantagem logo no início. Eles chegaram a ter 3/0, mas os austríacos conseguiram devolver uma delas e encostaram no placar, em 3/2. A partir daí, as duas parcerias confirmaram seus serviços, até que os sul-americanos voltaram a quebrar o saque no nono game e venceram por 6/3.