Priscilla fecha etapa de Brisbane da Copa do Mundo no 33º lugar

O melhor desempenho nessa etapa da Copa do Mundo de BMX foi de Priscilla Stevaux, que terminou com o tempo de 40.174, o que lhe garantiu o 33º lugar entre 42 atletas.

Sendo assim, Priscilla Stevaux melhorou seu desempenho, pois tinha sido a 39ª melhor na 3ª etapa.

Entre os homens, Pedro Queiroz foi bem pior do que na 3ª etapa em Brisbane, caindo do 22º lugar para o 78º, com Bruno Cogo logo atrás, nas 80ª colocação entre 87 inscritos na Copa do Mundo de BMX.

Próxima parada

Priscilla Stevaux e companhia voltam a entrar em ação pela Copa do Mundo de BMX no fim de abril, em Tulsa, nos Estados Unidos, sede das duas próximas etapas.

Lembrando que as duas primeiras etapas do circuito foram realizadas em Rotorua, na Nova Zelândia. Bruno Cogo conseguiu chegar nas oitavas e Guilherme Ribeiro foi o 25º colocado.