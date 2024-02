Pedro Veniss vence prova quatro estrelas no Sunshine Tour

Outras provas

Entre outras disputas no dia no Sunshine Tour de hipismo saltos, João Paulo Santos ficou em sétimo lugar no Small Tour, prova quatro estrelas de acumulação de pontos com obstáculos a 1,30m. Montando Marilyn Monroe Reuvekamps, o brasileiro teve 65 pontos e 58s57. O vencedor foi o irlandês Shane O'reilly, com BWE Valdi Semilly, que teve 65 pontos e 46s00 cravados.

François Esteves da Silva, com Knoxville, terminou na nona colocação no Grand Prix Small Tour, prova quatro estrelas com jump-off com obstáculos a 1,45m. Ele zerou os dois percursos e anotou 40s98 no jump-off. O vencedor foi o suíço Peter Burri, que montou Dubai 64, e anotou 35s69 no desempate. Um total de 73 conjuntos participaram da prova.

João Victor Lima, com Giulia Hoy, foi o décimo colocado no Big Tour, prova quatro estrelas de duas fases com obstáculos a 1,35m. Ele zerou as duas fases, mas foi lento no desempate, marcando apenas 34s98. O campeão foi o marroquino Farid Amanzar, com Elvis van Overis Z, que anotou 28s29. Apenas 24 conjuntos participaram da prova, dos quais 13 zeraram.

Por fim, o próprio João Victor Lima, com Cashpaid J&F, ainda ficou em 18º lugar no Grand Prix de Andalucía, um jump-off com obstáculos a 1,55m. Ele cometeu uma falha em sua primeira volta e, por isso, não pôde ir para o desempate. A vencedora foi a italiana Emanuele Camilli, montando Odense Odeveld, que zerou os dois percursos e anotou 38s26 no jump-off.