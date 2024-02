Isabela Carvalho conquista o bronze no sabre do Pan Juvenil

Não há disputa de terceiro lugar nas competições da esgrima, portanto os eliminados na semifinal asseguram um lugar no pódio. Dessa forma, Isabela garantiu o bronze, conquistando a segunda medalha do Brasil no Pan-Americano Cadete e Juvenil de esgrima. O primeiro pódio do país na competição foi com Laura Correia, na espada feminina cadete.

Outros brasileiros

Além de Isabela Carvalho, outras três brasileiras competiram no sabre juvenil feminino do Pan. Ana Beatriz Fraga, que venceu seis jogos na poule e um no mata-mata, caiu nas oitavas para Isabela e terminou em nono lugar. Isabela Cunha também caiu nas oitavas, diante da canadense Ashley Chen, e ficou em 16º lugar, enquanto Stella Santos perdeu na fase de 16 avos para a mexicana Ingrid Mendiola.

O Brasil também teve representantes na espada feminina e no florete masculino, ambos da categoria sub-20, na competição. Na espada, Victoria Vizeu chegou até as quartas de final e terminou na sétima colocação. Laura Correia, medalhista de prata no cadete, fez uma campanha invicta na poule e parou nas oitavas de final. Ginevra Giordano foi a 19ª colocada geral, enquanto Clara Amaral foi a 28ª.

Já no florete, nenhum brasileiro chegou nas oitavas de final. Pedro Nogueira e Murilo Machado perderam no quadro de 32, terminando na 17ª e na 24ª colocação, respectivamente. Já Giorgio Fumagalli e André Mura perderam ainda no quadro de 64, sendo o 33º e o 34º na classificação geral, respectivamente.

O Pan-Americano Cadete e Juvenil de esgrima segue em disputa na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, até o dia 27. Nesta segunda-feira (26), haverá as disputas por equipes juvenis o florete feminino, espada masculina e sabre masculino. O Brasil contará com um time em cada uma das armas.