Filipinho, Medina, Tainá, Tati e Yago vão à 3ª fase do ISA Games

Pela terceira rodada, Medina terá como adversários o italiano Leonardo Fioravanti, o neozelandês Billy Stairmand e o mexicano Sebastian Williams. Yago vai encarar o costarriquenho Carlos Muñoz, o peruano Lucca Mesinas e o neozelandês Kehu Butler. Por fim, Filipinho duelará com o chileno Manuel Selman, o estadunidense John John Florence e o porto-riquenho Brian Toth.

Tati e Tainá avançam

Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb liderou sua bateria da segunda fase do início ao fim e venceu com 10.50 (5.83 + 4.67). Chelsea Tuach, de Barbados, ficou em segundo lugar com 9.27, seguida por Lucy Jarrard, da Samoa Americana, com 7.50, e de Coral Wiggins, da Costa Rica, com 5.34. Assim como no masculino, somente as duas primeiras avançaram de forma direta para a terceira rodada.

As outras duas brasileiras da disputa feminina competiram na mesma série neste domingo, mas somente uma avançou. Tainá Hinckel venceu a bateria com 10.00 (5.67 + 4.33), enquanto Luana Silva foi a quarta colocada com 5.93 (3.23 + 2.70). Tainá avançou, enquanto Luana vai para a repescagem. A norte-americana Caroline Marks foi a segunda colocada (9.40), e a alemã Rachel Presti ficou em terceiro (6.63).

Tati Weston-Webb vai enfrentar a alemã Camilla Kemp, a italiana Emily Gussoni e a colombiana Isabella Gomez na próxima fase. Já Tainá terá a italiana Daniela Boldini, a mexicana Maya Mateja e a porto-riquenha Havanna Cabrero como concorrentes. Na repescagem, Luana só tem uma adversária definida: a portuguesa Francisa Veselko.

Vaga olímpica em jogo

Vale destacar que o ISA Surfing Games serve como classificatório olímpico para Paris-2024. O Brasil busca uma terceira vaga no masculino e uma segunda no feminino (João Chianca, Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb já estão classificados). Para isso, o país terá que liderar as disputas por equipes em Porto Rico, que somam os desempenhos de seus três atletas na competição.