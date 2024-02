Brasileiros ficam em quarto lugar no Circuito Sul-Americano

Neste fim de semana, aconteceu a quarta etapa do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia em Rancagua, no Chile. Duas duplas brasileiras alcançaram a semifinal do evento: Rafael/Johann e Natasha/Giulia. Mas ambos pares terminaram fora do pódio, na quarta colocação.

No masculino, Rafael e Johann enfrentaram os primos chilenos Esteban e Marco Grimnalt na semifinal. A partida foi equilibrada, com os dois sets definidos pela diferença mínima. Mas os Grimalt ganharam o jogo por 21-19 e 28-26 para a festa da torcida local. Na disputa do bronze, Rafael e Johann perderam para os irmãos argentinos Nicolas e Tomás Capogrosso por 21-18 e 21-14. Na competição feminina, Natasha e Giulia alcançaram a semifinal da etapa de Rancágua do Circuito Sul-Americano depois que eliminaram uma dupla argentina nas quartas de final. Mas Ana Gallay e Bren Churin vingaram suas compatriotas e ganharam das brasileiras por 23-21 e 21-19 na semifinal. Na disputa do bronze, Natasha e Giulia perderam para as paraguaias Erika Mongelos e Fiorella Nuñez por 2 a 1, com parciais de 17-21, 21-11 e 15-11.