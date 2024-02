Arthur Nory fica em 6º na final da barra fixa da Copa do Mundo

O brasileiro Arthur Nory terminou em sexto lugar na final da barra fixa da etapa de Cottbus da Copa do Mundo de ginástica artística, na Alemanha. Ele ficou atrás dos ginastas da Lituânia e de Taiwan, adversários diretos na briga pela vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Arthur alcançou a pontuação total de 13.900, em uma apresentação de dificuldade 5.9 e nota 8.000 de execução. A principal falha do brasileiro foi um passo grande no momento da saída, o que fez com que os juízes abaixassem a sua nota final. Por outro lado, o vencedor da etapa foi o taiwanês Chia-Hung Tang, que alcançou a marca de 14.600. Na sequência, o chinês Hao Tian acabou com a prata, enquanto o lituano Robert Tvorogal completou o pódio em terceiro.

Inclusive, os atletas da Lituânia e de Taiwan são os principais rivais de Arthur Nory na luta pela vaga olímpica no aparelho. Atualmente, eles ocupam as duas primeiras posições na corrida e estariam se classificando à Paris-2024. O brasileiro, por sua vez, é apenas o quinto colocado e também está atrás do egípcio Ahmed Elmaraghy e do colombiano Ángel Barajas, de apenas 17 anos.