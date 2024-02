Ana Patrícia/Duda e Moisés/Matheus vencem no Top-16

Na etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, o primeiro da temporada de 2024, Ana Patrícia/Duda e Moisés/Matheuszinho se sagraram campeões da competição. Para levar o título, eles derrotaram Vitória/Hegê e Alison Mamute/Igor Borges, respectivamente.

Na decisão feminina, a partida começou bastante equilibrada, com ambas as duplas se alternando na liderança do placar. Depois, Ana Patrícia e Duda subiram o nível na defesa e fecharam o primeiro set vencendo por 21 a 18. Na sequência, diferente da parcial anterior, a parceria número um do ranking mundial logo conseguiu abrir vantagem sobre as adversárias e controlar o confronto. Após um tempo técnico, Vitória e Hegê reagiram e viraram o duelo em 14 a 13. No fim, Duda e Ana voltaram a dominar e sacramentaram seu título com um 21 a 15. Além disso, essa foi a oitava etapa consecutiva do Circuito Brasileiro que elas sobem no lugar mais alto do pódio.

Já na chave masculina, Moisés e Matheuszinho largaram na frente a partir da metade do primeiro set e abrir 18 a 11 sobre os adversários. Assim, eles anotaram um 1 a 0 com um triunfo por 21 a 13. A parcial seguinte foi mais equilibrada e Alison/Igor conseguiram assumir a ponta na reta final, onde empataram com uma vitória por 22 a 20. No tie-break, Moisés brilhou no bloqueio e levou o título para a dupla