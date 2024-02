Vitor Tavares conquista dois bronzes no Mundial de parabadminton

No penúltimo dia de disputa do Mundial de parabadminton, na Tailândia, o brasileiro Vitor Tavares perdeu dois confrontos na semifinal e levou duas medalhas de bronze para casa. Agora, com as novas conquistas, o atleta paranaense chegou à marca de sete pódios em Campeonatos Mundiais na carreira.

Na chave individual, Vitor caiu para o indiano Krishna Nagar, campeão olímpico e segundo melhor atleta do mundo na classe SH6. Em um duelo equilibrado, o competidor asiático levou a melhor com uma vitória por 2 a 0 (21/16 e 21/17). Do mesmo modo, nas duplas masculinas, Tavares também foi eliminado na semifinal. Jogando ao lado do estadunidense Miles Krajewski, eles perderam para os chineses Lin Naili e Zeng Qingtao pelo placar de 2 a 0 (21/9 e 21/12).

Na última edição do Mundial de parabadminton, em 2022, Vitor Tavares levou uma prata nas duplas e um bronze na disputa individual. Anteriormente, na Basiléia-2019, o brasileiro conquistou outras três medalhas de bronze, incluindo nas duplas mistas, ao lado da peruana Rubi Milagros Fernandez. Assim, aos 24 anos de idade, ele já soma sete pódios na carreira no principal torneio internacional da modalidade, com exceção dos Jogos Olímpicos.