Vem aí uma revolução no salto em distância. Mas para melhor?

A revolução proposta pela entidade que comanda o atletismo não tem sido vista de forma unânime. Um dos maiores nomes da história da modalidade, o americano Carl Lewis, dono de quatro medalhas de ouro olímpicas consecutivas no salto em distância, é um dos que torceu o nariz.

"Você deveria esperar até 1º de Abril para fazer as piadas do Dia da Mentira", escrever Lewis em sua conta no ex-Twitter, atual X, ao comentar a notícia publicada pelo Daily Mail. "O salto em distância é o evento mais difícil do atletismo. Isso (acabar com a prancha de madeira que limita o salto) apenas eliminaria a habilidade mais difícil do evento", disse o americano.

Ninguém pode dizer que Carl Lewis não sabe do que está falando. Mesmo aposentado desde 1997, ele detém até hoje a terceira melhor marca da história do salto em distância, com 8m87.

CAS rejeita recurso da Rússia

A sexta-feira (23) trouxe péssimas notícias para o esporte olímpico da Rússia. Foi negado o recurso junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a suspensão imposta pelo COI (Comitê Olímpico Internacional). Desta forma, a Rússia segue vetada de participar como nação nos próximos Jogos de Paris-2024, como efeito direto da guerra que promove contra a Ucrânia e que completa dois anos neste sábado (24).