Tota Magalhães completa prova na Bélgica na 63ª colocação

Tota Magalhães segue em busca de evolução nas competições pela Europa. Dessa vez, a ciclista competiu na prova de um dia da Omloop Het Nieuwsblad, na Bélgica. Dessa forma, neste sábado (24), a brasileira completou o percurso com a 63ª colocação entre 141 atletas que largaram. Apenas três concorrentes terminaram com o mesmo tempo da vencedora, a holandesa Marianne Vos. Enquanto Ana Vitória, a Tota, chegou há menos de seis minutos depois.

Em sua nova equipe italiana, a Bepink - Bongioanni, Tota Magalhães vai participando de provas no continente europeu e ganhando experiência no pelotão das melhores ciclistas. Assim, esteve na mesma prova de grandes nomes das provas femininas como a holandesa Marianne Vos, a belga Lotte Kopecky, a italiana Elisa Borghini e a dinamarquesa Cecilie Ludwig.

Então, as ciclistas pedalaram por um percurso de 127,1 km entre as cidades belgas de Gent e Ninove, com algumas elevações. Mas, essencialmente, de características planas. Mesmo assim, 24 atletas desistiram no meio do caminho, inclusive Ludwig. Por outro lado, Marianne Vos, da Team Visma, continua a mostrar sua força, com a vitória com 3h27min15, nos metros finais. Em seguida, vieram Kopecky (Team SD Worx), Borghini (Lidl-Trek) e a compatriota de Vos, Shirin Van Androoij (Lidl-Trek), com o mesmo tempo registrado.