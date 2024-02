Surfe brasileiro tem aproveitamento 100% na abertura do ISA Games

Em seguida, Yago Dora conquistou a maior nota até então do surfe masculino no ISA Games. Na 17ª bateria ele conseguiu uma onda excelente (8.00) e com 6.67, somou 14.67. Ao lado do uruguaio Marco Giorgi, que fez 10.50, eles passaram tranquilo para a segunda fase. Joey Gale, de Bahamas, ficou em terceiro com 2.83, enquanto Bryan Perez, de El Salvador, não somou pontos.

Já pela 25ª bateria, Filipe Toledo disputou onda a onda a liderança contra o chileno Manuel Selman. Vitória do brasileiro por 11.93 e o chileno ficou com 10.50. Keoni Lasa, da Venezuela e Greyson Grant, da Suécia, foram para a repescagem.

TATI WESTON-WEBB E TAINA HINCKEL GANHAM SUAS BATERIAS

Pela disputa feminina, Tatiana Weston-Webb conseguiu as duas melhores ondas da 12ª bateria, e somou 5.83 e 3.83. Com 9.66 ela passou para a segunda fase, ao lado de Tiara vd Huls, dos Países Baixos, que ficou em segundo com 5.53. A local Mia Calderon somou 4.97 e vai para a repescagem.

Em seguida, na bateria 21 em uma disputa muito acirrada, Taina Hinckel passou em primeiro lugar com 8.83 (soma de 5.50 e 3.33). Havanna Cabrero, de Porto Rico, ficou em segundo com 7.63 e portanto também passou de fase. A holandesa Mirna Boelsma terminou em terceiro com 7.54.

LUANA SILVA FICA EM 2° EM BATERIA DE ALTOS E BAIXOS

Completando a equipe feminina do Brasil no ISA Games, Luana Silva enfrentou altos e baixos na bateria 24 para finalmente, depois mesmo do relógio indicar zero, garantir sua vaga. Ela liderou, em seguida ficou em último, mas terminou finalmente em segundo, com 8.70, com notas 5.13 e 3.57. A vencedora foi Zoie Zietz, dos Países Baixos, com 9.90 e Jolaris Carreras, de Porto Rico, terminou em terceiro, com 7.33.