Santiago Lambre não repete desempenho e é 18º em Al Shaqab

Nem sempre competir duas vezes no mesmo local traz resultados semelhantes. Assim, Santiago Lambre, que vinha de título no sábado passado, não conseguiu a volta perfeita. Com uma falta, saiu da possibilidade do jump-off e terminou o Grand Prix de Al Shaqab, em Doha, no Qatar com a 18ª colocação. Contudo, o cavaleiro segue como o segundo melhor brasileiro do ranking mundial de hipismo de saltos, atrás de Marlon Zanotelli.

Inicialmente, Santiago seria considerado um dos favoritos ao título deste sábado (24), depois de vir da conquista do Grand Prix no mesmo local há uma semana. No entanto, seu tempo na volta inicial da competição categoria CSI5*, foi um pouco mais lento do que quando subiu ao pódio. Dessa vez, marcou 76s41 no percurso com saltos há 1,60 m do chão. Mesmo assim, pelo tempo, estaria dentro do limite dos 79s para saltar novamente no desempate. Porém, o brasileiro cometeu uma falta na qual derrubou uma barra de um dos obstáculos e perdeu a chance de um novo título.

Desse modo, Santiago não foi um dos 12 cavaleiros que deram uma segunda volta. Montando Zeusz, o brasileiro que é o 50º do ranking, assistiu a campeã olímpica de Tóquio-2020 levar o título para casa. A sueca Malin Baryard-Johnsson não cometeu faltas na primeira volta. Similarmente, repetiu a maestria no jump-off com a rapidez necessária para conquistar o Grand Prix por quatro centésimos de segundo.