Sada Cruzeiro vence em Bauru e amplia liderança na Superliga

O Sada Cruzeiro viajou mas volta para casa com mais três pontos e uma folga ainda maior na Superliga masculina de vôlei. Na noite deste sábado (24), o time de Belo Horizonte venceu por 3 a 0 o Sesi Vôlei Bauru e chegou aos 48 pontos. As parciais foram de 25/21, 25/19 e 25/16. Já o Sesi segue com 32 na quarta colocação, uma posição abaixo.

Quem se deu bem na rodada deste sábado da Superliga masculina de vôlei foi o Vôlei Guarulhos que venceu o América-MG por 3 a 1 e assumiu a terceira colocação, também com 32 pontos, mas com uma vitória a mais do que o Sesi Bauru. As parciais foram de 25/19, 25/22, 23/25 e 25/21.

No terceiro confronto entre times de São Paulo e Minas Gerais no estado do café, a Academia do Vôlei derrotou o Suzano no tie-break. A vitória por 25/19, 14/25, 25/17, 20/25 e 15/12 foi apenas a terceira do time de Uberlândia na Superliga. A Academia do Vôlei segue em 11º agora com 10 pontos. Com o dobro (20), o Suzano ocupa a oitava posição.