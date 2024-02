Rayssa Leal é vice-campeã da SLS Paris

Com notas abaixo do seu usual, Rayssa foi para o tudo ou nada nas manobras. Rayssa errou a primeira e quarta tentativa de trick. Nas notas válidas, a brasileira conquistou um 8.5 e 7.8. Na última tentativa, a Fadinha conseguiu um 8.8, sua melhor nota no dia e assegurou a segunda posição geral.

A competição foi de altíssimo nível, com duas notas "9 Club", com as japonesas Yumeka Oda, atual campeã mundial, tirando um 9 e a campeã olímpica Momiji Nishiya tirando um 9.2. Apesar disso, não foi suficiente para tirar o troféu da australiana Chloe Covell, que fez somatória de 32.2, um ponto acima de Rayssa.

Mais Brasil na SLS Paris

Outros quatro brasileiros competiram na primeira etapa da SLS 2024. O medalhista olímpico Kelvin Hoefler terminou apenas na quarta colocação da primeira bateria, com total de 30.5. Felipe Gustavo flertou com a final, mas acabou batido pelo português Gustavo Ribeiro, que tirou 34.4 contra 31.5 do brasiliense na segunda bateria. O novato Filipe Mota ficou apenas com 11.7, com só uma nota de manobra contando para a somatória final pelo segundo grupo das eliminatórias. Na terceira bateria, Lucas Rabelo, campeão dos Jogos Pan-Americanos, finalizou a participação na segunda posição, com 26.9.

Gioavanni Vianna, atual campeã do Super Crown, foi o único a passar para a decisão. O andreense somou 34.9, com direito a duas notas 9. Ele disputa a decisão com os franceses Vincent Milou e Aurelien Giraud, o português Gustavo Ribeiro, o japonês Sora Shirai e o americano Nyjah Huston.