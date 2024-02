Pedro Queiroz acaba em 22º na Copa do Mundo de Brisbane

Na primeira etapa de Brisbane da Copa do Mundo de BMX Racing, Pedro Vinícius Queiroz teve o melhor resultado entre os atletas brasileiros na competição. Ele finalizou na 22ª colocação geral, caindo na fase de quartas de final. Entre as mulheres, Priscila Stevaux parou na repescagem.

No início do torneio, Pedro não começou bem e não conseguiu seguir adiante na primeira rodada. Dessa forma, o brasileiro precisou competir na fase de repescagem, onde avançou na terceira bateria com o tempo de 35s417. Logo depois, ele superou as oitavas na terceira chave, finalizando em terceiro ao alcançar a marca de 35s106. Sua eliminação ocorreu na etapa seguinte. Queiroz não repetiu o nível de desempenho das corridas anteriores e acabou em sexto lugar, com 35s915.

Ainda no masculino, os brasileiros Bruno Cogo e Guilherme Ribeiro se despediram da competição na repescagem. Priscila Stevaux foi a única ciclista do Brasil presente no torneio feminino. Ela iniciou sua campanha com um sexto lugar na sexta bateria, finalizando com o tempo de 40s559. Assim, com a colocação alcançada, a atleta se encaminhou para a repescagem. Por fim, na última de chance de seguir adiante na Copa do Mundo, Priscila ficou em quarto na chave e foi eliminada.