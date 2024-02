Meetings têm objetivos distintos em Porto Alegre e Rio Branco

"O tempo está ótimo, sem aquele calor, acho que fui bem, e, para mim, foi maravilhoso competir aqui em Rio Branco, porque não tive que passar por aquela dificuldade de conseguir passagens para viajar para outros estados. Aqui foi mais fácil de competir, mais perto de casa", comemorou Gigliane Paiva, atleta da classe T36 do atletismo, para atletas com paralisia cerebral. Ela tem 23 anos e já representa o estado do Acre em competições pelo país. Terminou o ano de 2023 com o terceiro melhor tempo do país nos 200m na classe, com 41s42. Neste sábado, em Rio Branco, ela foi ouro nas três provas que disputou (100m, 200m e 400m).

As competições realizadas no Acre tiveram o efeito de etapa regional das Paralimpíadas Escolares, das Paralimpíadas Universitárias e dos Intercentros (competição entre alunos dos Centros de Referência do CPB).