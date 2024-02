Lívia Burberry perto do pódio do Pan Juvenil

O dia no Pan-Americano Cadete e Juvenil de esgrima foi novamente sem medalhas. Três brasileiros chegaram perto do pódio, mas acabaram caindo nas quartas de final da competição: Lívia Burberry e Carolina Brecheret, no florete feminino, e Matheus Brandt, na espada masculina.

Lívia Burberry teve quatro vitórias e duas derrotas nas poules e avançou para o quadro de 32. Lá, a atleta superou a equatoriana Sarah Burneo por 15 a 4. Em seguida, em duelo caseiro, venceu a colega Gabriela Vianna por 15 a 14 em jogo equilibrado. Já nas quartas, Lívia enfrentou a duríssima Chin-Yi King, dos Estados Unidos, e acabou sofrendo revés de 15 a 4.

Carolina Brecheret também acabou caindo para uma norte-americana, Alexandra Nissinof, na mesma fase, com placar de 15 a 12. Antes, a brasileira venceu quatro jogos em cinco das poules e bateu a mexicana Alondra Espinoza por 15 a 8 no quadro de 32. Em seguida, bateu Natalia Machado Leal, da Venezuela, por 15 a 11, para então sofrer revés contra a americana.