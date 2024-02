Kauê Willy não compete na Nova Zelândia por falta de roupa

"E aí, pessoal. Beleza? Passando aqui para avisar, dando continuidade ao vídeo, que, infelizmente, não vou largar. Minha mala não chegou, ainda teria uma chance de largar com uma roupa de ciclismo por baixo, porque era com roupa de borracha a prova. Mas a prova virou sem (a obrigação dessa) roupa, que, para mim seria ótimo, se eu tivesse meu macaquinho. A World Triathlon também errou porque não trouxeram macaquinho reserva, que eles precisam trazer justamente para esses casos, sempre tem três de tamanhos diferentes, que chamamos de neutro. A Latam falou que iria chegar, mas falaram que não sabem onde está minha mala. Se tivessem me avisado antes, até poderia ter conseguido alguma coisa antes. É triste, a gente se esforça tanto para isso", terminou lamentando Kauê.

A prova

Além disso, Kauê já tinha comentado que pela primeira vez chegara sua bicicleta e não a mala, o que sugere o problema oposto em outras ocasiões. Sem o brasileiro, os triatletas tiveram que nadar 750 m, pedalar quatro voltas de 5 km e correr duas voltas de 2,5 km, em Napier, na ilha norte da Nova Zelândia.