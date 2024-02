João Fonseca para nas quartas de final do Rio Open

O Brasil não terá representantes nas semifinais da chave de simples do Rio Open 2024. Os três brasileiros que jogaram nas quartas de final no saibro carioca perderam os seus confrontos na sessão noturna do evento. João Fonseca sofre uma virada e perdeu por 2 a 1 (2/6, 6/3 e 6/3) para o argentino Mariano Navone. Já Thiago Wild perdeu para o atual campeão Cameron Norrie, da Grã-Bretanha por 6/1, 3/6 e 6/2. Anteriormente, Thiago Monteiro já havia perdido para o argentino Sebastian Baez.

João Fonseca começou o jogo contra Navone de forma brilhante. Com muita intensidade e variações, o carioca abriu 4 a 0 no início do segundo set. O argentino reagiu e devolveu uma das quebras de João, mas logo o brasileiro conseguiu mais dois games para fechar o set. No segundo set, João Fonseca passou a cometer mais erros, somando 22 erros não forçados. Dessa forma, Navone conseguiu uma quebra de vantagem para vencer a parcial por 6/3 e empatar o jogo.

No terceiro set, o cansaço pegou João Fonseca. O brasileiro começou a ter dificuldade para se locomover no fundo da quadra e viu Navone dominar a parcial, abrindo 5 a 1 no placar. João teve uma reação, ganhando mais dois games, mas em seguida o argentino conseguiu fechar a partida, quebrando o serviço do brasileiro.