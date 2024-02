Em retorno, Alison Mamute está na final em Campo Grande

Foram decididos os finalistas da primeira etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, em Campo Grande. O destaque do dia foi a classificação de Alison Mamute para a final, ao lado da sua nova dupla Igor Borges, em retorno ao Brasil após temporada jogando nos EUA. É a primeira competição nacional de Alison, que deixou o circuito de 2023, quando ocupava a quinta posição, ao lado de Oscar. Além disso, as vice-campeãs mundiais Duda e Ana Patrícia também estão na decisão no feminino.

Para voltar a uma final de Circuito Brasileiro, Alison e Igor Borges venceram Guto, ex-parceiro do Mamute, e Pedro Solberg por de 2 a 1 nas quartas de final. Assim, pelo mesmo placar passaram por Arthur e Adrielson na semifinal. Na decisão, a dupla vai enfrentar Matheus e Moisés no domingo, às 12h.

Duda e Ana Patrícia na decisão

No feminino, Duda e Ana Patrícia também se garantiram na decisão da etapa de Campo Grande. As líderes do ranking mundial e brasileiro não perderam sets na competição, batendo Vic e Aninha, Thamela e Elize e Andressa e Thainara para chegar à final. Com isso, na decisão vão enfrentar Victória e Hege, que superaram Carol Solberg e Bárbara Seixas na semifinal. A disputa do título será às 11h10.