Bruno Fratus passa por nova cirurgia no ciclo, mas mira Paris

Entre tantas adversidades que um atleta precisa passar, uma das mais difíceis e aflitivas é um procedimento cirúrgico. Imagina quando, dentro de um ciclo olímpico, é preciso passar por duas cirurgias em locais diferentes. Assim, Bruno Fratus revelou em suas redes sociais que já está em recuperação de uma cirurgia de menisco. O nadador, medalhista de bronze dos 50m livres em Tóquio-2020, passou por uma operação no joelho esquerdo, para reparar a articulação. Dessa forma, o procedimento ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos, local onde vive e treina.

Contudo, a melhor parte dessa notícia para Bruno é que já saiu do hospital e mostrou momentos de uma sessão de fisioterapia. Agora, a corrida do atleta é estar apto para as seletivas da natação que serão entre os dias 6 e 11 de maio, no Rio de Janeiro. Em sua postagem, Bruno está fazendo as contas para chegar à Cidade-Luz: "Faltam 153 dias para Paris 2024".

Antes, no entanto, Bruno lamentou o fato da exigência que o corpo de um atleta precisa suportar: "Uma hora o corpo cobra o preço dos anos de abuso e pancadaria. Nessas horas o propósito claro na cabeça do atleta é o que segura a bronca". De fato, desde de quando conquistou a medalha e subiu ao pódio em 2021, o nadador não pôde mostrar continuidade nas competições.