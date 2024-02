Brasileiros não passam da semi na Copa do Mundo de Baku

Brasil fora da decisão! Os ginastas Alice Gomes, Camilla Gomes e Rayan Dutra não conseguiram superar a semifinal da etapa de Baku da Copa do Mundo e acabaram eliminados do torneio. Dessa forma, a equipe brasileira segue para o próximo compromisso no mês de março, que será a etapa de Alkmaar, na Holanda.

O melhor resultado entre os brasileiros foi o de Rayan, que finalizou na 11ª colocação geral na disputa masculina, com a pontuação de 58.140. No momento, o atleta brasileiro é o segunda reserva na zona de classificação e ainda tem chances de disputar a final, caso dois ginastas desistam da competição. A melhor nota foi do bielorrusso Ivan Litvinovich, que alcançou um total de 61.380.

Entre as mulheres, Alice Gomes acabou na 15ª posição. Em uma apresentação de dificuldade 13.80, a ginasta mineira conseguiu 14.700 de execução e 15.300 de tempo de voo, além de 9.50 de deslocamento horizontal. Assim, ela totalizou a pontuação de 53.300, mais de um ponto abaixo da última classificada à decisão. Camilla Gomes, por sua vez, não realizou uma boa apresentação e acabou no 23º lugar.