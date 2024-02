Brasil não tem pódio e CBW manifesta apoio à Kamila Barbosa

Neste sábado (24) ocorreu as últimas lutas do Pan-Americano de Wresting, em Acapulco, no México. De um lado, os atletas do Brasil no estilo livre não subiram ao pódio em suas categorias. Por outro lado, a Confederação Brasileira da modalidade relatou insatisfação com o resultado controverso da arbitragem na luta entre Kamila Barbosa e Yorlenis Milagros. O embate ocorreu no último dia 22 e valia o bronze entre a brasileira e a panamenha na categoria 50kg do estilo livre.

Assim, o lutador nacional Davi Giovanetti estreou na categoria 57kg contra o mexicano Jorge Rodriguez já pelas quartas de finais. Em uma das melhores lutas do torneio até então, o brasileiro venceu no critério de desempate após 9 x 9 e avançou para a semifinal. Em seguida, enfrentou o norte-americano Spencer Lee por um lugar na final. Porém, sofreu um revés (0 a 10) e foi para o bronze contra o colombiano Oscar Urbano. Mais uma vez, o representante do Brasil não teve sucesso e perdeu com um placar de 2 a 8, ficando com a quina colocação.

Além disso, outro brasileiro que chegou perto da medalha foi Ailton Brito, que estreou nas quartas de final da categoria 97kg. Desse modo, o lutador teve pelo caminho o cubano Arturo Torres. A derrota por 11 a 0 poderia eliminar Ailton, mas o cubano foi à final e deu o direito de Brito seguir à repescagem. Disputou o bronze contra o venezuelano Cristian Colmemarez, com derrota por 11 a 0 e ficou em quinto lugar.