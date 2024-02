Base de Desenvolvimento de Boxe Feminino é sucesso

A Base iniciou-se na segunda-feira (19) e durante toda a semana a equipe se dividiu entre os treinos técnicos, físicos, escola de combate e sparrings. Desse modo, a principal importância desse treinamento é para o desenvolvimento das meninas que ainda estão fora da seleção e equipe permanente.

"Esse treinamento dá estímulo para as meninas não perderem o foco. Com isso, elas percebem que as oportunidades para entrar na seleção estão por vir. Para nós, que somos da equipe técnica, é ótimo, porque assim conseguimos observar as meninas que não estão aqui. Assim, conseguimos pensar em quem futuramente irá para a equipe permanente e para os próximos Jogos Olímpicos" explicou Suelen Souza, técnica da seleção brasileira.

Atletas de várias partes do país vieram a São Paulo para a base. Com veteranas e novatas, todas passaram pela avaliação da equipe multidisciplinar, com início na anamnese logo na chegada do primeiro dia. Assim, as participantes tiveram a oportunidade de serem avaliadas pelo fisioterapeuta, médica, nutricionista e psicóloga que atendem a Equipe Olímpica Permanente. Ao final do treinamento cada especialista encaminha o relatório das pacientes, avaliando a condição física de cada uma das meninas.

"Foi muito bom, porque além de avaliar a parte técnica, a gente também vê a questão de disciplina, comprometimento. Essa mistura de atletas de vários lugares é bem legal. É muito importante ter esse espaço que o boxe proporciona para o público feminino aos poucos está aumentando, já temos o exemplo na seleção e agora também com essas meninas da base" disse a treinadora Gabrielly Morais, de São José dos Campos.

Graze de Jesus compartilha experiência no boxe

Além de treinos, a Base também contou com a presença da atleta olímpica Graziele de Jesus, que compartilhou sua história e todo o processo que percorreu para chegar até a Olimpíada de Tóquio-2020.