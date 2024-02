Ygor Coelho e dupla brasileira param nas quartas em Uganda

Fim da linha! No terceiro dia de competições no Internacional Challenge de Uganda de badminton, os brasileiros Ygor Coelho, Izak Batalha e Matheus Voigt caíram nas quartas de final e se despediram do torneio. O evento segue em disputa no final de semana, com os confrontos válidos pelas semifinais ocorrendo neste sábado (24).

Na chave individual, Ygor Coelho, atual 48º colocado do ranking mundial, era considerado o principal favorito ao título da competição. Porém, ele não conseguiu superar o indiano Raghu Mariswamy, que se encontra apenas na 139ª posição. O rival asiático venceu o brasileiro pelo placar de 2 a 0 (parciais de 21/10 e 21/17). Mais cedo, Ygor passou pelas oitavas triunfando sobre Abhishek Kanapala (#678), também da Índia, por 2 a 0 (21/19 e 21/18).

Já nas duplas, Izak Batalha e Matheus Voigt competiram juntos e abriram o dia derrotando os mexicanos Job Castillo e Luis Armando Navarro por 2 a 0 (21/19 e 21/14). Logo depois, eles encararam os indianos Krishna Prasad Garaga e Sai Pratheek.K, 77ª melhor parceria do planeta. Em um jogo com o início equilibrado, os brasileiros perderam para os adversários pelo placar de 2 a 0 (23/21 e 21/13). Anteriormente, Davi Silva e Fabricio Farias caíram para Nicholas Raj e Tushar Suveer, da Índia, nas oitavas de final.